Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов выразил мнение, что молодые футболисты должны брать пример с 36-летнего защитника "Зенита" и национальной команды Юрия Жиркова.
"Его карьера — пример другим. Юрий так работает над собой, что и в 36 лет остается на высочайшем уровне. Молодежь должна смотреть на Жиркова и учиться", - цитирует Зырянова RT.
Также Зырянов ответил на вопрос, кто из нынешнего состава национальной команды напоминает его самого.
"Естественно, это должен быть игрок центра поля. Скорее всего, Александр Головин ближе ко мне по позиции и манере игры", — заявил Зырянов.
Зырянов: молодежь должна смотреть на Жиркова и учиться. Его карьера - пример другим
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