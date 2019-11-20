Отвечая на вопрос о том, знакома ли она с Анастасией Костенко, Тюльпанова сказала: "Я ее лично не знаю, но, если вам интересно мое мнение, я считаю, что она еще просто немного ребенок. Я тоже была такой, как она в свое время. У Тарасова два брака за плечами, и со своими женами он расставался со скандалами. Это уже о чем-то говорит, нужно делать выводы!"
Милана также призналась: она верит, что Тарасов мог поднимать руку на Бузову. "У нас с Олей есть общие знакомые, которым она рассказывала, что такое в их семье происходило на самом деле", — приводит слова Тюльпановой Sobesednik.ru.
Бывшая жена Кержакова напомнила супруге Тарасова о его скандальном разводе с Бузовой: делай выводы
Милана Тюльпанова, бывшая жена Александра Кержакова, дала интервью, в котором напомнила Анастасии Костенко, являющейся супругой Дмитрия Тарасова, о его скандальных разводах. Костенко — третья жена Тарасова. Ранее футболист был женат в том числе на популярной певице Ольге Бузовой.
Фото: "РИА Новости"
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