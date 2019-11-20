"Спартак" обратился в полицию: вратарь команды Ребров столкнулся с мошенниками

Полиция Москвы начала проверку после обращения директора по безопасности "Спартака" Максима Шумилова.По словам Шумилова, вратарь московской команды Артем Ребров сообщил ему о подозрительной ситуации, касающейся банковских карт 35-летнего футболиста.Ребров заявил, что с ним связались представители банка "Тинькофф" и сказали, что на его паспорт открыта кредитка. Однако голкипер утверждает, что никогда в этот банк не обращался.Сейчас полиция выясняет, действительно ли кто-то сумел воспользоваться паспортными данными Реброва или это была попытка мошенников узнать данные его карты.