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"Спартак" обратился в полицию: вратарь команды Ребров столкнулся с мошенниками

Полиция Москвы начала проверку после обращения директора по безопасности "Спартака" Максима Шумилова.

По словам Шумилова, вратарь московской команды Артем Ребров сообщил ему о подозрительной ситуации, касающейся банковских карт 35-летнего футболиста.

Ребров заявил, что с ним связались представители банка "Тинькофф" и сказали, что на его паспорт открыта кредитка. Однако голкипер утверждает, что никогда в этот банк не обращался.

Сейчас полиция выясняет, действительно ли кто-то сумел воспользоваться паспортными данными Реброва или это была попытка мошенников узнать данные его карты.

Sport24.ru


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Теги: Спартак Ребров
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