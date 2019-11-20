"Зенит" высмеял популярность "Спартака" в китайских соцсетях

"Зенит" опубликовал данные о популярности российских клубов РПЛ в Китае. Петербургский клуб представил число подписчиков российских команд в китайской социальной сети WeiBo, сопроводив смайликами уступающие "Зениту" цифры конкурентов."Какой российский футбольный клуб самый популярный в Китае? "Зенит": 129812 подписчиков?, "Локомотив" — 780 подписчиков?, "Спартак" — 137 подписчиков??, "Крылья Советов" — 454 подписчика?", — говорилось в твите "Зенита", который пресс-служба позднее удалила.Напомним, в китайской Суперлиге выступает экс-форвард "Зенита" Халк. Раньше в Китае также играл бывший хавбек российской команды Аксель Витсель.