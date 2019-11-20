Ароян продлил контракт с "Уралом"

Защитник "Урала" Вараздат Ароян подписал новый контракт с екатеринбургским клубом. Соглашение рассчитано до 2021 года.К футболисту проявляли интерес несколько клубов, но армянин принял решение остаться в "Урале", где его все устраивает.27-летний игрок перешел в "Урал" из иранского "Падиде" летом 2017 года. В составе екатеринбуржцев Ароян провел 57 матчей и записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.