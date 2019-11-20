Защитник ЦСКА Вадим Карпов с наибольшей долей вероятности сможет принять участие в матче 17-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".
Футболист получил небольшое сотрясение в товарищеской встрече со "СКА-Ростов", однако уже сегодня, 20 ноября, занимался в общей группе.
Полузащитник армейцев Никола Влашич получил повреждение в матче за сборную Хорватии. Решение о его участии в игре с самарцами будет принято в день матча.
Встреча ЦСКА — "Крылья Советов" состоится в воскресенье, 24 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.
Sport24.ru
Карпов сможет сыграть с "Крыльями Советов", участие Влашича в матче под вопросом
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