"К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затянулся, и мы были вынуждены подготовить альтернативный план по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку команды к решающему отрезку сезона. Мы своевременно связались с организаторами турнира во Флориде и воспользовались опцией отказа от участия в турнире без штрафных санкций, которая была предусмотрена в нашем договоре", — пояснил генеральный директор "Спартака" Томас Цорн.
"Спартак" принял решение провести первый зимний сбор в ОАЭ. С 13 по 24 января команда будет готовиться к возобновлению сезона в Абу-Даби, сообщает официальный сайт красно-белых.
"Спартак" отказался от участия в турнире в США и проведет январский сбор в ОАЭ
Руководство "Спартака" приняло решение отказаться от участия в коммерческом турнире Florida Cup, который пройдет во второй половине января в США, в связи со сложностями процедуры получения виз в сжатые сроки.
Фото: РПЛ
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