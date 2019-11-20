"Спартак" отказался от участия в турнире в США и проведет январский сбор в ОАЭ

Руководство "Спартака" приняло решение отказаться от участия в коммерческом турнире Florida Cup, который пройдет во второй половине января в США, в связи со сложностями процедуры получения виз в сжатые сроки.



Фото: РПЛ