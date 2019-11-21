"Валенки — хорошая обувь". Тедеско заявил, что не боится холода перед выездом на Урал

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, что его не удивляет холодная погода, поэтому он готов к выездному матчу чемпионата России против "Урала" в Екатеринбурге.

Фото: официальный сайт ФК "Спартак"