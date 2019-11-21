"Валенки — хорошая обувь для зимы, но только когда сухо. Холод не является для меня чем-то необычным. Я с юга Италии, родом из гористой местности. Да, там не так холодно, как в России, но я представляю, что это.
Хорошо, что в Екатеринбурге не будет -26. Проблемы для меня в этом нет", — передает слова Тедеско Sport24.
"Спартак" проведет матч чемпионата России против "Урала" 24 ноября. Начало — в 14:00 по московскому времени.
"Валенки — хорошая обувь". Тедеско заявил, что не боится холода перед выездом на Урал
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, что его не удивляет холодная погода, поэтому он готов к выездному матчу чемпионата России против "Урала" в Екатеринбурге.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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