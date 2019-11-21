Тедеско: лимит на легионеров — не проблема. Без него "Спартак" играл бы тем же составом

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

Фото: официальный сайт ФК "Спартак"