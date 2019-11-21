— Привыкли ли вы к лимиту на легионеров? Это влияет на то, в какой футбол вы хотите играть?
— Это не проблема, у нас хорошая команда, хорошие русские игроки. Я считаю, что даже если бы не было лимита, мы бы играли тем же составом, — передает слова Тедеско Sport24.
Тедеско: лимит на легионеров — не проблема. Без него "Спартак" играл бы тем же составом
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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