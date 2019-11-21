Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о состоянии футболистов после перерыва на матчи сборных. Он также отметил, что защитник команды Илья Кутепов готов вернуться на поле.
"Во время паузы на матчи сборных мы, прежде всего, уделили внимание второй команде, которая играла два матча, за эту команду играл, например, Гапонов. Я посетил игры и скажу, что смотреть на игры второй команды в живую — это совсем другое дело. У нас было восемь человек, мы уделили внимания индивидуальным тренировкам, позиционным занятиям. Крал, Понсе и Айртон вернулись раньше, и у них было время перестроиться.
Илья Кутепов готов играть. Будет ли он играть в основном составе или нет, я не говорю, но играть он готов", — передает слова Тедеско Sport24.
"Спартак" 24 ноября проведет матч чемпионата России против "Урала". Начало — в 14:00 по московскому времени.
Тедеско: Кутепов готов играть
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