Евсеев: из 17 игр провалили одну. И то потому что переоценили свои силы

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в завершении пресс-конференции после матча с «Сочи» (1:1) подвёл итоги сыгранных 17 туров чемпионата России.



– Я задержу вас на минутку, – обратился словоохотливый сегодня Евсеев к журналистам. – Мы говорили на установке с ребятами, что надо порадовать болельщиков, давно не выигрывали. У нас это не получилось. Мы хотели, пытались. Где-то нам не везёт, но мы рук опускать не будем, будем стараться радовать болельщиков и вас. Получится ли, зависит от нас – игроков, тренерского штаба.



На этом отрезке мы сыграли 17 игр и провалили одну, с «Тамбовом». И то из-за того, что переоценили свои возможности и силы, – цитирует Евсеева корреспондент Rusfootball.info.