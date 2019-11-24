Стали известны составы, в которых "Арсенал" и "Краснодар" начнут матч 17 тура РПЛ в Туле. Мурад Мусаев определил в стартовый состав гостей сразу четырёх воспитанников клубной академии - Матвея Сафонова, Даниила Уткина, Магомеда-Шапи Сулейманова и Ивана Игнатьева.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Чаушич, Костадинов, Луценко.
В запасе: Нигматуллин, Левашов, Комбаров, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Лесовой, Аджоев, Кангва.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Фернандеш, Уткин, Вилена, Сулейманов, Игнатьев,Берг.
В запасе: Синицын, Крицюк, Газинский, Скопинцев, Камболов, Стоцкий, Кайо, Намли, Вандерсон.
4 воспитанника "Краснодара" - в стартовом составе на матч с "Арсеналом"
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