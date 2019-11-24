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Заноза для «Спартака». Парфёнов оказался не по зубам Тедеско

У нового тренера красно-белых три победы в шести матчах
Фото: ФК "Спартак"
У Доменико Тедеско получилось за месяц с лишним то, что не вышло у Олега Кононова за целый год, - стать в «Спартаке» своим. Журналисты в восторге, ведь на их вопросы действительно отвечают, болельщики рады промежуточным (пока) успехам, а футболисты, как кажется со стороны, кайфуют от работы с новым коучем.

Перед игрой против «Урала» Тедеско окончательно растопил московские сердца. Абсолютно на ровном месте тренер наехал на журналиста за вопрос о Гулиеве и Рассказове, чем дал понять — он любезен и готов сотрудничать с прессой, но в обиду своих игроков не даст.

Возможно, во всём этом нет ничего удивительного. Но после прибитого Кононова фанаты «Спартака» полюбили бы даже булыжник (и он оказался бы харизматичнее бывшего тренера). А тут приехал адекватный и энергичный спец.


Против Екатеринбурга москвичи вновь вышли в три центральных. Особого смысла менять схему, к которой футболисты привыкают, не было: руководящий «Уралом» Дмитрий Парфёнов в вождении автобусов не примелькался. Его команда наоборот — один из самых смелых середняков нашей лиги.

С красно-белыми «Урал» последние сезоны играет здорово (главная фишка Парфенова), но в первом тайме хозяева действовали аккуратно — и больше предлагали изобретать москвичам. «Спартак» Тедеско, у которого уже есть явный болезненный симптом (нелюбовь к низкому оборонительному блоку у соперника), отрезками на старте неуверенно топтался в центре.

Но по ходу матча команда была вынуждена становиться смелее. Тем более интереснее удавалось, если «Спартаку» удавался своевременный перехват. Гости моментально находили место для врываний, доходили до ворот и только из-за неудачи не вышли вперёд ещё к перерыву.


Особенно зверствовал Крал, которого требовательная (и не всегда в себе) «спартаковская» публика успела похоронить. Дважды он сваливался на правый край (видимо, планирует вытеснить Зобнина и оттуда), включал дриблинг (в первом случае прошел сразу двоих) и обострял внутрь штрафной. В первом случае не сумел направить мяч в створ Айртон, во втором — прострел пошел мимо всех.

«Спартак» хорошо накрывал в начальной фазе атаки противника, когда команда ещё не разбегалась, а только, по большому счету, планировала. Джикия и Кутепов несколько раз классно поднимались по эпизодам, включались в отбор. Особенно интересно было последние минуты первого тайма.

Но не сказать, что всё было в пользу «Спартака» (хотя по игровым моментам — чистое превосходство). Главный аргумент за Екатеринбург оказался судейским. Джикия вроде как свалил Кухарчика в своей штрафной, но первый пенальти в сезоне «Спартак» не получил.

Ну ещё бы: как без судейского скандала в этом сезоне?


В перерыве продуктивнее отдыхал «Урал». Иначе не объяснить, куда пропала вся опасность у ворот Ярослава Годзюра во втором тайме. Тедеско дал тем парням, что вышли в старте, исправить ситуацию, но за полчаса до финального свистка начал реагировать заменами.

Сначала снял Умярова (вышел Тиль), который завёлся и шёл на вторую жёлтую, затем — безынтересного Шюррле (Понсе). Немецкий нападающий не совсем проваливал игру, но креатива (а именно его не хватало после перерыва) почти не давал. В лучшем случае придерживал мяч и обыгрывался с другими нападающими. А потом в ход пошёл Мирзов вместе Ларссона.

Тиль вошёл неплохо, мигом сообразил самый опасный момент тайма, но потом на явную остроту и не замахивался. Герой сезона Бакаев убегал после углового у своих ворот в опаснейшую контратаку, но чуть не повезло с ловким защитником.

Но самое сочное, что могло сложиться - дальний удар Крала. Хавбек качественно выгрызал в центре, а мог ещё и оформить победный мяч, как это случилось с ним за сборную.


В итоге «Спартак» провёл достаточно сильный первый тайм (три голевых момента), куда более вялый второй (в котором всё равно были шансы забить), но не реализовал своё преимущество. Парфёнов снова подставил бывшей команде подножку.

Если бы его «Урал» так же хорошо и стабильно играл против других топов нашей премьер-лиги, тогда Екатеринбург уже давно оказался где-нибудь рядом с «Краснодаром».

А для «Спартака» отличное напоминание, что Тедеско всё-таки не кудесник и герой голливудского фильма.

Всего и сразу не будет.

Чемпионат России, 17 тур

"Урал" - "Спартак" 0:0




"Урал": Годзюр - Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков - Фидлер, Августиняк, Димитров (Панюков, 69), Егорычев (Погребняк, 77)- Кухарчик (Бавин, 86), Ильин.

"Спартак": Максименко - Кутепов, Джикия, Жиго - Айртон, Зобнин - Крал, З. Бакаев, Умяров (Тиль, 63) - Шюррле (Понсе, 66), Ларссон (Мирзов, 84).

Предупреждения: Умяров, 57, Ильин, 59.

Фото: ФК "Спартак"


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Теги: Спартак Урал Тедеско
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