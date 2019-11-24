- Поскольку мяч не шёл в ворота, важно было не пропустить. Считаю, что одно очко идёт в наш актив, в нашу копилку. Не сказать, что совсем хорошие чувства после игры остались. Тем не менее, моментов было очень много для взятия ворот, - сказал Тедеско в эфире канала "Матч Премьер".
Под руководством Доменико Тедеско "Спартак" одержал 3 победы, 2 матча сыграл вничью и однажды проиграл.
Тедеско: очко идёт в наш актив, хотя чувства после игры не совсем хорошие
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал нулевую ничью в матче 17 тура РПЛ с "Уралом".
Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON globallookpress.com
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