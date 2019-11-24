- Об игре:
Матч ЦСКА удался! Самарцы ушли в оборону, надеясь на ничейный результат, видимо. Но такая массированная оборона вскрывается хорошими фланговыми передачами, хотя сегодня она была вскрыта великолепным ударом с дальней дистанции Влашича. Вообще "Крылья" всегда отличались крепкой защитой, в наше время это называли "волжской защепкой", 7-8 человек встают в обороне и отбиваются. Опять же, против этого приёма есть рабочий способ игры через крайних нападающих, но сегодня они вымерли, будто мамонты (смеётся). Футбол сейчас абсолютно другой: в оборону все, розыгрыш мяча, никаких скоростей, никаких фланговых атак, все быстро устают... нам ещё работать и работать до европейского уровня.
А так, "армейцы" отработали как единый коллектив, дружно и слаженно перекрыли гостям кислород, хотя у самарцев были моменты, и в одном из таких выручил Акинфеев. Здорово, что ЦСКА взял 3 очка, победа команды закономерна.
- Отсутствие Гончаренко из-за 2-матчевой дисквалификации и поддержке тренера со стороны болельщиков ЦСКА:
Наставник "армейцев" сам признал, что получил заслуженную дисквалификацию, он нормально отреагировал на решение КДК. Но тренеры не выдерживают безобразие со стороны судей, на это уже просто невозможно смотреть, хотя и ВАР уже подключают, но всё равно бесполезно.
- О предстоящем матче Лиги Европы против "Лудогорца":
Футболисты никогда не думают ни о каких реваншах, все мысли только о сегодняшней игре. Не знаю, справятся ли наши игроки с болгарским коллективом, в первом матче нас растерзали, хотя, с другой стороны, у "Лудогорца" в тот день просто всё получилось и всё залетело. Безусловно, нужно выходить стартовым составом, в двух оставшихся матчах в Лиге Европы нужно взять 6 очков, показать себя на международной арене. Если у футболиста предварительно нет никаких проблем со здоровьем - он быстро может восстановиться даже в столь плотном графике. Так что нужно играть основой.
Пономарев: матч с "Крыльями Советов" ЦСКА удался
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Крыльев Советов" (1:0) в 17-м туре Премьер-Лиги.
Фото: cskanews.ru
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