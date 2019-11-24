Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов после победы над "Крыльями Советов" высказался о перфомансках болельщиков с баннерами цитат Виктора Гончаренко.
- Видели перфомансы болельщиков с цитатами Гончаренко? Вам это помогло?
- Прикольно, но как это может помочь... После баннера оживилась игра? Ребята то не видели. Когда играешь, на это не смотришь. Спасибо болельщикам за перфоманс и за то, что они приходят болеть за нас.
Rusfootball.info
Ахметов - о перфомансе фанатов: прикольно, спасибо болельщикам
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