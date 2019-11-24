Защитник "Урала" Вараздат Ароян прокомментировал итоги домашнего матча 17-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:0).
"Сегодня была хорошая игра, было много борьбы на поле, счет полностью отражает игру. Никто не хотел уступать, поэтому ничейный счет справедливый. "Спартак" сегодня предстал совсем другой командой, чем был в первом круге, когда мы их обыграли. Было видно, что красно-белые изменили свою тактику, честно говоря, такой «Спартак» мне больше понравился, потому что против них было намного сложнее сегодня. Против "Спартака" играть одно большое удовольствие, это большой клуб, который является самым популярным в России. Сегодня они предстали совсем другой командой, видно, что у них высококлассный европейский тренер, который ставит свою игру.
Было ли тяжело оправиться после 1:9 от сборной Италии? Честно говоря, я беседовал несколько раз перед матчем с Дмитрием Парфеновым, он интересовался моим состоянием. Его больше волновало мое не физическое состояние, а психологическое. Мы поговорили, он сказал, чтобы я скорее забыл тот матч, он сказал, что в футболе все бывает. Мне кажется, это пошло на пользу, мы неплохо сыграли в этом матче. Сегодня, как мне кажется, я сыграл на достойном уровне. Мы сохранили ворота в неприкосновенности, это значит, что матч для меня выдался неплохим.
Хочется поблагодарить болельщиков "Урала", которые пришли в огромном количестве и поддержали нашу команду", - цитирует Арояна Sport24.ru.
Ароян: видно, что у "Спартака" высококлассный европейский тренер
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