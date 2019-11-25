Вратарь бело-голубых Антон Шунин отразил удар Алексея Ионова, чем помог своей команде удержать победу — 2:1. В "Ростове" считают, что Шунин покинул линию ворот до удара, потому пенальти следовало перебить.
"По мнению департамента, все пенальти обоснованы. Что касается процедуры пробития пенальти, в некоторых СМИ была некорректная фотография. Из-за ворот нельзя точно сказать, где мяч. В матче "Зенит" — "Ростов" пенальти перебивали, но тут другой случай. Там видно, что в момент удара вратарь уже вышел из ворот.
На видео из матча "Динамо" — "Ростов" Шунин совершает движение, но где его нога — не видно. Во время удара позиция такая же. Не буду утверждать, что Шунин на линии. По ощущениям, одна его нога линии не касается. Если так, то ассистент должен был дать команду перебить пенальти.
Ошибка ли это? Я говорил с ассистентом, тот сказал, что вратарь совсем чуть-чуть сошел с линии. У меня нет доказательств, что он на ней стоит. Ассистент должен был показать, что пенальти надо перебить. К сожалению, он ошибся", — передает слова Егорова Sport24.
Егоров: пенальти в ворота "Динамо" в матче с "Ростовом" следовало перебить
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал момент с пенальти, назначенным в компенсированное время в ворота "Динамо" в матче 17-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: Федор Успенский, "СЭ"
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