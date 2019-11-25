Встречу обслуживала бригада Алексея Еськова. После игры главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов раскритиковал судейство, а президент клуба Владимир Кияев обвинил судей в заговоре против своей команды.
"Оренбург" написал письмо, мы отправим его на комиссию. У арбитра отрицательная оценка, а моменты будут отправлены на экспертную комиссию. Есть у нас вопросы к Еськову. Он совершил ключевые ошибки в матче. В следующем туре он не получит назначение на матч.
В департамент письмо "Оренбурга" пока не поступало, из клуба тоже не звонили. Комментировать слова Федотова не буду, я отвечаю за свое направление. Повод быть нами недовольным у него, конечно, есть", — передает слова Егорова Sport24.
Скандальный Оренбург. Третий матч подряд там возникают вопросы к арбитрам
Еськов отстранен от судейства в 18-м туре РПЛ
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейский скандал, случившийся в матче 17-го тура РПЛ "Оренбург" — "Ахмат" (1:2).
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