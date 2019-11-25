Как утверждает Calciomercato, представители россиянина действительно предложили его туринцам, и сам Миранчук хотел бы перейти в "Ювентус". Туринский клуб изучает возможность подписания игрока и ведет переговоры, но пока не договорился с "Локомотивом" по экономической составляющей.
Миранчук является воспитанником "Локомотива" и выступает за основную команду "железнодорожников" с 2013 года. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 4 мяча (2 — с пенальти), а также 2 результативные передачи.
"Ювентус" ведет переговоры по Миранчуку, игрок готов к переходу
Стали известны детали переговоров "Ювентуса" по полузащитнику "Локомотива" Алексею Миранчуку.
Фото: ФК "Локомотив"
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