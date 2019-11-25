Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о значении Юрия Семина в своей карьере.
"Можно охарактеризовать Юрия Павловича в нескольких словах: веселый, знает, к чему идет. Уметь психологически настроить ребят — одно из его оружий. Все тренеры, которые были до Юрия Палыча, в какой-то мере боялись сделать шаг — выпустить меня на поле, дать мне старт. Юрий Палыч сделал это. Очень благодарен ему. Буду стараться отдавать всего себя на поле, чтобы сказать ему спасибо", — цитирует Антона пресс-служба УЕФА.
Ан. Миранчук: до Семина все тренеры в какой-то мере боялись сделать шаг - выпустить меня на поле
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