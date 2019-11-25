Владелец "Спартака" Леонид Федун исключил возможность проведения матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА в "Лужниках".
На прошлой неделе состоялась жеребьевка хозяев полей в четвертьфинале Кубка России, по итогам которой "Спартак" получил возможность сыграть с ЦСКА на "Открытие Арене". Резервным стадионом у красно-белых заявлена более вместительная арена в Лужниках.
"Зачем "Лужники"? У нас прекрасный стадион, который по своей комфортабельности превосходит "Лужники", болельщикам добираться удобнее.
Мы в состоянии организовать прекрасный матч на своей арене. Если будет 45 тысяч зрителей, они все получат удовольствие от этого матча", — цитирует Федуна "РИА Новости".
Федун - о кубковой игре с ЦСКА: зачем "Лужники"? Организуем прекрасный матч на своей арене
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