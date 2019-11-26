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УЕФА открыл голосование за Команду года-2019

На официальном сайте УЕФА началось голосование за Команду года-2019. Футбольным болельщикам предлагают выбрать 11 звезд из 50 кандидатов.

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Ян Облак ("Атлетико"), Андре Онана ("Аякс"), Марк-Андре Тег Штеген ("Барселона"), Эдерсон ("Манчестер Сити").

Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Жорди Альба ("Барселона"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Дейли Блинд ("Аякс"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити"), Хосе Мария Хименес ("Атлетико"), Жерар Пике ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Энди Робертсон ("Ливерпуль"), Николас Тальяфико ("Аякс").

Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Бавария"), Донни ван де Бек ("Аякс"), Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Френки де Йонг ("Барселона"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ"), Жоржиньо ("Челси"), Хаким Зиеш ("Аякс"), Н’Голо Канте ("Челси"), Фабиан Руис ("Наполи"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль").

Нападающие: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Эден Азар ("Реал"), Серж Гнабри ("Бавария"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Ленвадовски ("Бавария"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Душан Тадич ("Аякс"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА. Участники голосования могут выиграть VIP-путешествие для двоих на жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов и матч по выбору. Также разыгрываются два билета на четвертьфинал Лиги Европы.


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Теги: УЕФА
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