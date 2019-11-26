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Член исполкома АБФФ: идет огульная борьба, во многом политизированная в отношении России

Член исполкома Белорусской федерации футбола (АБФФ) Сергей Сафарьян прокомментировал возможные санкции ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола после рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Я с оптимизмом смотрю на ситуацию в футболе, потому что у футбола несколько другое отношение к органам, занимающимся допинг-контролем. Футбол более самостоятельно рассматривает различные нарушения. Сейчас идет огульная борьба и, на мой взгляд, во многом политизированная в отношении России. Все делается для того, чтобы закрыть РУСАДА, чтобы российские спортсмены проходили тестирования в других лабораториях. Но это не должно касаться всех подряд спортсменов, на мой взгляд — это абсурд.

У футбола всегда было несколько свое восприятие, как должна работать система. Футбол всегда исходил их того, что в любых спорах не должны ущемляться права спортсменов. А в данном случае пострадают те, кто не был виноват во всех ситуациях. Поэтому никакой речи об огульном отстранении не должно быть. И не надо идти на поводу у остального спортивного сообщества", — цитирует Сафарьян РБ-Спорт.


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