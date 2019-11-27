Лучшим тренером РПЛ в ноябре признан Первушин из "Тамбова"

? Сергей Первушин стал лучшим тренером ноября!



В голосовании болельщиков победил Виктор Ганчаренко, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали Кирилла Новикова, решающим стал голос экспертов #РПЛ – они проголосовали за наставника «Тамбова»#ТренерМесяца #Тамбов pic.twitter.com/JFXfWTbOrq