Лучшим тренером РПЛ в ноябре признан Первушин из "Тамбова"

? Сергей Первушин стал лучшим тренером ноября!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 27, 2019
В голосовании болельщиков победил Виктор Ганчаренко, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали Кирилла Новикова, решающим стал голос экспертов #РПЛ – они проголосовали за наставника «Тамбова»#ТренерМесяца #Тамбов pic.twitter.com/JFXfWTbOrq
Как сообщает официальный твиттер лиги, в голосовании болельщиков победил Виктор Гончаренко (ЦСКА), эксперты телеканала "Матч Премьер" выбрали Кирилла Новикова ("Динамо") и решающим стал голос экспертов РПЛ — они проголосовали за исполняющего обязанности главного тренера "Тамбова".
Первушин возглавил "Тамбов" после ухода Александра Григоряна. Под его руководством в этом месяце команда обыграла "Сочи" (2:1), "Ростов" (2:1) и проиграла "Локомотиву" (2:3).