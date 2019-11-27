"Три года прошло, а эмоции до сих пор переполняют". "Краснодар" вспомнил о победе над "Зенитом"

Три года прошло, а эмоции до сих пор переполняют ?



Сегодня в рубрике #СобытиеПрошлого вспоминаем победный гол Торнике Окриашвили в ворота «Зенита» уже в компенсированное время ???



Вспоминайте, что чувствовали вы в тот самый момент ?#Воспоминания #ВпередБыки pic.twitter.com/AYufX2PvvO