"Три года прошло, а эмоции до сих пор переполняют". "Краснодар" вспомнил о победе над "Зенитом"

Три года прошло, а эмоции до сих пор переполняют ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 27, 2019
Сегодня в рубрике #СобытиеПрошлого вспоминаем победный гол Торнике Окриашвили в ворота «Зенита» уже в компенсированное время ???
Вспоминайте, что чувствовали вы в тот самый момент ?#Воспоминания #ВпередБыки pic.twitter.com/AYufX2PvvO
"Краснодар" три года назад встречался с "Зенитом" в 15-м туре РПЛ и победил (2:1). Артем Дзюба вывел питерцев вперед на 86-й минуте, Марат Измайлов сравнял счет, а в компенсированное время Торнике Окриашвили принес "горожанам" победу.
"Три года прошло, а эмоции до сих пор переполняют. Сегодня в рубрике "События прошлого" вспоминаем победный гол Торнике Окриашвили в ворота "Зенита" уже в компенсированное время", — говорится в сообщении.