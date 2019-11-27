» » "Три года прошло, а эмоции до сих пор переполняют". "Краснодар" вспомнил о победе над "Зенитом"

"Три года прошло, а эмоции до сих пор переполняют". "Краснодар" вспомнил о победе над "Зенитом"

"Краснодар" вспомнил о волевой победе над "Зенитом" в сезоне-2016/17 и предложил болельщикам рассказать, какие чувства они тогда испытывали.


"Краснодар" три года назад встречался с "Зенитом" в 15-м туре РПЛ и победил (2:1). Артем Дзюба вывел питерцев вперед на 86-й минуте, Марат Измайлов сравнял счет, а в компенсированное время Торнике Окриашвили принес "горожанам" победу.

"Три года прошло, а эмоции до сих пор переполняют. Сегодня в рубрике "События прошлого" вспоминаем победный гол Торнике Окриашвили в ворота "Зенита" уже в компенсированное время", — говорится в сообщении.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Краснодар Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Ибрагимович стал совладельцем шведского клуба "Хаммарбю"
Футбольное агентство рэпера Тимати будет ликвидировано
"Три года прошло, а эмоции до сих пор переполняют". "Краснодар" вспомнил о победе над "Зенитом"
"Локомотив": у нас отобрали очки, но никто не сможет отнять нашу веру 13
Матвеев: травмированные игроки "Краснодара" вернулись. У нас развязались руки
Моуринью: в перерыве матча с "Олимпиакосом" пришлось быть мягкой версией самого себя
Обухов — лучший игрок РПЛ в ноябре 1
Лучшим тренером РПЛ в ноябре признан Первушин из "Тамбова" 4
Газинский: у "Краснодара" завтра есть возможность взять реванш у "Базеля"
Сарри: игры Лиги чемпионов больше мотивируют "Ювентус", чем Серия А
Тухель объяснил свое решение оставить Неймара в запасе на матч с "Реалом"
"Спортинг" объявил о продлении контракта с Фернандешем
Читерский гол Дибалы, празднование игроков «Брюгге» на две красных карточки. О том, что вы могли пропустить в Лиге чемпионов 1
Каштру: ничья на выезде с "Манчестер Сити" — это фантастика
Леонардо: Мбаппе 100% останется в "ПСЖ"
Симеоне: "Ювентус" кроме момента с голом ничего не создал, но мы сами не забили вообще ничего 1
Леонардо — о судействе в матче с "Реалом": не хочу верить, что это заговор против "ПСЖ"
Верратти: думаете, это возможно — приехать в Мадрид и не испытать проблем? 1
Тухель: игроки "ПСЖ" и не думали сдаваться в матче с "Реалом"
Гвардиола: "Манчестер Сити" сделал дело в одном турнире, теперь сфокусируемся на АПЛ
Комличенко: в раздевалке поддержали Дзюбу. Не дадим никого в обиду 15
Влашич признан автором лучшего гола ноября в РПЛ 2
Моуринью — 1-й тренер, выходивший в плей-офф ЛЧ с 6 разными клубами
"ПСЖ" забил 2 гола "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу" за рекордно короткое время
Азар получил травму в матче с "ПСЖ". Есть подозрение на рецидив
Кейн установил историческое достижение в Лиге чемпионов, обойдя Дель Пьеро и ван Нистелроя
"Бавария" повторила рекорд "Боруссии" среди немецких клубов в Лиге чемпионов
Моуринью извинился перед Дайером за замену в матче с "Олимпиакосом"
Левандовски — о своем покере: у меня голевая зависимость
Зидан сравнялся с Моуринью по количеству матчей на посту главного тренера "Реала"
Все новости