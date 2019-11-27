Российский рэп-исполнитель Тимати и его компания Black Star вышли из футбольного бизнеса, сообщает телеграм-канал Mash.
В 2017 году Тимати открыл футбольное агентство Black Star Sport. Проект ожиданий не оправдал и сейчас находится на стадии ликвидации. Тимати и его партнеры вышли из бизнеса еще раньше.
Отметим, что в планах у Black Star два года назад было также создание в Москве футбольного клуба.
Лейбл Black Star, который был создан в 2006 году, со временем превратился в холдинг, включающий фастфуд-рестораны, барбершопы, тату-салоны, автомойки и многое другое.
Футбольное агентство рэпера Тимати будет ликвидировано
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