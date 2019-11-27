Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Лудогорцем" рассказал о своем физическом состоянии и взаимодействии с Николой Влашичем.
"В целом все хорошо, я работаю в общей группе. Физически становлюсь лучше и лучше, но в полной мере тяжело оценить свое состояние. 35 минут сыграл с "Крыльями", вроде ничего. Чувствовал себя хорошо на удивление. Готовлюсь к завтрашнему матчу, а там будет видно. Есть ли внутренние опасения из-за столкновений? В подсознании это все сидит, но я эти мысли отгоняю. Психология важна — нужно не бояться идти. По "Крыльям" могу сказать, что никакого опасения у меня не было. Перед игрой бывают нехорошие мысли, но я их накрываю цунами.
С хорошими игроками всегда легко найти общий язык на поле, Никола отличный игрок. С ним приятно играть, он никогда не жадничает, всегда ищет. Правильно, что в нужные моменты берет на себя. С ним приятно играть, мы всегда найдем взаимопонимание с ним на поле. Несколько игр мы играли вместе, но даже по тренировкам могу сказать, что с ним отлично играть. Он ведет нашу игру, отдает и забивает", - цитирует Дзагоева Sport24.ru.
Дзагоев: опасения из-за столкновений? В подсознании это все сидит, но я эти мысли отгоняю
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»