Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев выступил на пресс-конференции в преддверии домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Лудогорцем".
Напомним, что в Болгарии армейцы потерпели разгромное поражение от "Лудогорца" со счетом 1:5.
"Бывает, что нужно реабилитироваться перед собой и болельщиками. Постараемся это завтра сделать. Проигрывать с таким счетом, как в гостях, непозволительно. Но так бывает. И "Реал" "Барселоне" проигрывал 0:5. Главное — извлечь уроки. Гончаренко нам сегодня обо всем расскажет, мы приложим все усилия, чтобы устроить реванш.
Бывают такие матчи, когда все залетает. Это был один из них. Ты реализуешь все моменты, которые имеешь. Тут ничего не поделаешь", - цитирует Дзагоева Sport24.ru.
Дзагоев: и "Реал" "Барселоне" проигрывал 0:5. Главное - извлечь уроки
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