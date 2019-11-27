Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что голкипер петербургской команды Андрей Лунев выведен из состава не по дисциплинарным причинам.
"Дисциплинарные санкции к Луневу — это полная ерунда. Это беспочвенные фантазии, а с какой целью их вбрасывают — непонятно. Лунев травмирован, сейчас проходит реабилитацию. Сроки восстановления — две-три недели, сыграет уже в следующем году", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Медведев: дисциплинарные санкции к Луневу? Полная ерунда и беспочвенные фантазии
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