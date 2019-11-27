Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал слухи о том, что главный тренер команды Владимир Федотов может получить работу в "Рубине".
"Интерес "Рубина" к Федотову? Не знаю, слухи это или нет, но со мной никто не связывался по этому поводу. Хотя я и раньше говорил, что какие-то клубы заинтересованы в нашем тренере. Владимир Валентинович — трудоголик и специалист в своем деле, он умеет при ограниченном бюджете добиваться результата.
В списке заинтересованных есть "Рубин"? Во всяком случае, на меня никто не выходил, и я эту тему ни с кем не обсуждал", - цитирует Кияева Sport24.
Президент "Оренбурга": никто из "Рубина" по Федотову со мной не связывался
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