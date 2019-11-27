Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко с высокой долей вероятности покинет клуб этой зимой, передает Sport24.ru.
Сейчас игрок тренируется с молодежной командой, но в силу возраста не может быть за нее заигран. Действующее соглашение 22-летнего футболиста с ЦСКА рассчитано до лета 2020 года.
Вторую половину сезона 2018/19 Гордюшенко провел в аренде в "Тюмени", где принял участие в 10 матчах и забил один гол.
Гордюшенко, вероятнее всего, покинет ЦСКА зимой
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