Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков проанализировал свою карьеру и рассказал о тренерской работе в юношеской национальной команде.
"Мне повезло, как и многим другим ребятам. Многие получали шансы играть в первой команде. Кто-то ими воспользовался, кто-то нет. Я больше чем доволен и понимаю, что немногим удается завоевать такое количество трофеев. Всегда мечтал закончить карьеру в "Зените", но понимал, что если уйду на какое-то время, то вряд ли вернусь в основной состав. Мне хотелось оставаться в футболе, хотелось быть нужным, быть ближе к игре.
Я был координатором в "Зените" и наблюдал за молодежным футболом. Для себя я уже составил представление о ближайшем резерве. За полгода до поступления в школу тренеров не особо ассоциировал себя с этой профессией. На первую лекцию я опоздал и вошел в класс, когда свободное место осталось только за первой партой. После этой лекции понял, что хочу быть тренером. Мне нравится тренерская работа. Такого волнения не испытывал, даже когда играл", - цитирует Кержакова "Матч ТВ".
А. Кержаков: мне нравится тренерская работа. Такого волнения не испытывал, даже когда играл
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