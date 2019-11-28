"Локомотив" сделал неплохой, достаточно уверенный шаг вперёд с точки зрения качества игры. Но развивать это качество уже дальше невозможно, за рамками этой обоймы игроков развития у команды нет, а расширить обойму тоже катастрофически сложно. Стратегически в ближайшие месяцы "Локомотив" оказывается в ситуации, когда Алексей Миранчук уедет – если не в "Ювентус", то ещё куда-нибудь он точно отбудет, появятся новые футболисты наряду со старыми – в команде полно ветеранов. В общем, всё это и сможет позволить клубу в будущем сделать некоторый шаг вперёд, и тогда безусловно встанет вопрос о новом главном тренере. Или о старом главном тренере, но с новых логических позиций.
Так я отношусь к "Локомотиву" в этом сезоне и очень надеюсь, что, возможно, последний сезон Семина в этом клубе принесёт ему большой успех. Потому что только старый джедай может остановить сегодня империю зла", — приводит слова Уткина "Чемпионат".
Уткин — о Семине: только старый джедай может остановить империю зла
Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о перспективах московского "Локомотива" под руководством главного тренера Юрия Семина.
Фото: РИА Новости
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