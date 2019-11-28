Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает "РИА Новости".
Установлено, что после матча между "Зенитом" и "Краснодаром" 3 августа на стадионе "Газпром-Арена" Данилов ударил росгвардейца. Данилов вину не признал и пояснил, что помнит события того дня лишь частично. По его словам, он неожиданно для себя оказался в эпицентре событий, он упал, но товарищи помогли ему подняться и он оказался рядом с сотрудниками полиции.
Ранее сообщилось, что столкновение фанатов с омоновцами произошло в перерыве матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" - "Краснодар" (1:1), прошедшего 3 августа на "Газпром-Арене". После чего были арестованы трое болельщиков. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти".
Фанат "Зенита" получил реальный срок за удар по ноге росгвардейца
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