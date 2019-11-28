Полузащитник "Ростова" Глебов успешно прооперирован в Германии

Данил Глебов успешно прооперирован в Германии ?— Football Club Rostov (@rostovfc) November 28, 2019
Даня, скорее выздоравливай и возвращайся на поле. pic.twitter.com/BX3eXQV2hE
20-летний футболист получил травму в матче 17-го тура РПЛ с "Динамо". Сообщалось, что у хавбека диагностировали перелом плюсневой кости.
"Данил Глебов успешно прооперирован в Германии. Даня, скорее выздоравливай и возвращайся на поле", — говорится в сообщении пресс-службы "Ростова" в твиттере.
В сезоне-2019/20 20-летний хавбек провел за "Ростов" 13 матчей (13 из них в РПЛ, 2 — в Кубке России), не отметившись при этом результативными действиями.