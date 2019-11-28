Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев перед матчем 18-го тура РПЛ против "Спартака" назвал красно-белых самым принципиальным соперником сине-бело-голубых.
"Матч со "Спартаком" — самый принципиальный матч, независимо от места, которое занимает наш соперник. Не нужно настраивать никого, нас ждет, думаю, очень интересный матч", — цитирует Медведева "РИА Новости".
Матч "Зенит" — "Спартак" состоится в Санкт-Петербурге 1 декабря. "Зенит" подходит к предстоящей игре в статусе лидера сезона РПЛ, у команды Семака 39 набранных очков в 17 турах. "Спартак" с 22 очками занимает шестое место.
Медведев: матч со "Спартаком" — самый принципиальный для "Зенита"
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