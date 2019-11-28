Российский актёр театра и кино, болельщик московского "Спартака" Михаил Ефремов поделился мнением о высказывании нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы насчёт предстоящего матча с красно-белыми. Говоря о важности предстоящей встречи, 31-летний форвард сказал: "Впереди война".
"Дзюба может говорить всё что угодно. Война это или нет? Я думаю, это игра. Но у нас любые игры превращаются в войну – вот что плохо. Правильны ли такие сравнения? Пусть каждый говорит, что хочет. Это просто показывает человека. Дзюба в тренде – он за войну", - цитирует Ефремова "Чемпионат".
Ефремов: Дзюба в тренде - он за войну. Это показывает человека
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