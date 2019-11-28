Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал тот факт, что нападающий Артем Дзюба догнал его по числу голов в Лиге чемпионов.
Мяч в ворота "Лиона" (2:0) стал восьмым для Дзюбы в самом престижном европейском клубном турнире. Таким образом, Артем догнал Андрея Тихонова и вместе с ним делит первенство в списке лучших российских бомбардиров Лиги чемпионов. Дзюба провел в ЛЧ 18 матчей, Тихонов — 29.
"Если честно, то я не знал, что я был рекордсменов среди российских игроков в Лиге чемпионов по забитым голам. Все рекорды когда-то бьются, это нормально. То, как Дзюба играет и забивает — это хорошо для нашего футбола. Пускай он обходит, забивает дальше и ставит новые рекорды.
Слова Дзюбы про войну со "Спартаком"? В наше время никогда не было войны, даже с ЦСКА и с "Локомотивом" такого не было, и мы не называли этой войной. Если Артем Дзюба так говорит, значит для него — это война", - цитирует Тихонова Sport24.ru.
Тихонов: если Дзюба говорит, значит для него матч со "Спартаком" - война. В наше время было иначе
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