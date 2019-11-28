На официальном сайте РПЛ опубликована программа телетрансляций матчей 18-го тура российской Премьер-лиги (указано московское время).
Суббота, 30 ноября
13:55. "Крылья Советов" - "Уфа" ("Матч Премьер", Артем Шмельков и Дмитрий Петров)
16:25. "Ростов" - "Урал" ("Матч Премьер", Роман Нагучев и Александр Пойда)
18:55. "Ахмат" - "Рубин" ("Матч Премьер", Дмитрий Жичкин и Денис Качанов)
Воскресенье, 1 декабря
13:55. "Сочи" - "Оренбург" ("Матч Премьер", Александр Аксенов и Михаил Меламед)
16:15. "Локомотив" - "Динамо" ("Матч Премьер", Константин Генич и Дмитрий Шнякин)
18:25. "Зенит" - "Спартак" ("Матч Премьер", Роман Трушечкин и Нобель Арустамян)
Понедельник, 2 декабря
19:15. "Краснодар" - "Тамбов" ("Матч Премьер", Александр Аксенов и Михаил Меламед)
19:15. ЦСКА — "Арсенал" ("Матч ТВ", Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский).
Матч "Зенит" - "Спартак" прокомментируют Трушечкин и Арустамян
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