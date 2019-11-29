Количество судей, которые могут работать на матчах РПЛ с системой видеоассистента рефери, увеличилось с 9 до 10, рассказал глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.
В сезоне-2019/20, начиная с 5-го тура, VAR использовался на двух из восьми матчей каждого тура. В 18-м туре система впервые будет работать на трех матчах: "Сочи" — "Оренбург", "Зенит" — "Спартак" и "Краснодар" — "Тамбов".
На играх с использованием VAR впервые будут работать рефери Сергей Иванов, а также помощники видеоассистента (AVAR) Владислав Безбородов и Евгений Турбин.
"Это связано с тем, что в среду Сергей Иванов получил лицензию Международного совета футбольных ассоциаций в качестве судьи, а Владислав Безбородов и Евгений Турбин — в качестве AVAR. Появилась возможность использовать их в соответствующих ролях уже на матчах 18-го тура РПЛ. На данный момент у нас 10 судей, которые могут работать в поле с использованием VAR, 5 видеоассистентов и 8 помощников видеоарбитра. В общей сложности на текущий момент 13 человек обладают как минимум одним видом лицензии IFAB, из них 4 человека могут работать в любом качестве — и в качестве судьи, и в качестве VAR, и в качестве AVAR", — приводит слова Калошина ТАСС.
Число судей, которые могут работать на матчах РПЛ с VAR, увеличилось до 10
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