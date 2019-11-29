"Дзюба сказал, что этот матч – война? Это хорошо, что соперники настроены так горячо. Мы тоже горячо настроены на все матчи. Я считаю, что нужно быть в игре от первой до последней минуты, концентрация должна быть тотальной", — передаёт слова Тедеско "Чемпионат".
Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" – "Спартак" состоится 1 декабря на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 мск.
Тедеско прокомментировал слова Дзюбы о войне между "Спартаком" и "Зенитом"
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал высказывание нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы о предстоящем матче команд. Говоря о важности встречи, 31-летний форвард сказал: "Впереди война".
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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