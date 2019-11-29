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Семак: "Зенит" примерно понимает, как играет "Спартак" при Тедеско

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об игре "Спартака" под руководством нового наставника Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно, мы смотрели и анализировали последние матчи с участием "Спартака", все игры под руководством нового главного тренера. Примерно понимаем, как сейчас играет "Спартак". Стали играть гораздо строже в обороне. Много матчей, за исключением одного или полутора, где играли в пять защитников или три центральных — по-разному можно говорить. Изменения есть — команда стала строже и организованнее в обороне, пытается использовать самые сильные качества своих футболистов. Ну а что будет дальше… Как сказал сам Доменико, все построения носят временный характер, уже после большой паузы увидим то, что он хочет видеть. Может быть, добавит каких-то игроков или встроит тех, кто есть, в другую систему. Но об этом можно только догадываться. Важнее сейчас то, насколько мы будем готовы к этому матчу.

Хорошо ли, что игра со "Спартаком" будет сейчас, а не после паузы? Матч с "Уралом" "Спартак" провёл очень уверенно и по качеству игры, и по количеству созданных моментов. Очень сложно предположить, когда и с кем лучше играть. Это не является ни плюсом, ни минусом", — цитирует Семака пресс-служба "Зенита".

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" – "Спартак" состоится 1 декабря на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 мск.


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Теги: Семак Зенит Спартак Тедеско
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