Нападающий "Зенита" Малком восстанавливается от травмы по индивидуальной программе в расположении бразильского клуба "Коринтианс".
У бразильца, который перешел в "Зенит" из "Барселоны" прошедшим летом за 40 млн евро, было диагностировано повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. 22-летний Малком, не играющий из-за травмы с августа, в октябре перенес операцию. Его возвращение в строй ожидается к первому зимнему сбору команды.
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему в качестве места восстановления Малкова была выбрана Бразилия.
"У Малкома комплексная программа восстановления. Санкт-петербургский этап уже закончился, сейчас все нацелено на то, чтобы он присоединился к "Зениту" на сборах в Катаре. Почему выбрали Бразилию? Программа восстановления большая, погодный фактор тоже сыграл свою роль", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Малком восстанавливается от травмы в расположении бразильского "Коринтианса"
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