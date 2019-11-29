Старший тренер молодежного состава ЦСКА Андрей Аксенов поддержал 22-летнего полузащитника Астемира Гордюшенко, который в настоящее время тренируется с командой, но в силу возраста не может быть за нее заигран.
"Осенью с молодежной командой тренируются Астемир Гордюшенко и Лассана Н’Диайе. Довольны их самоотдачей?" — спросили у Аксенова.
"С Лассаной у нас нет проблем, он профессионал. Был небольшой период адаптации, ему надо было понять и принять наши требования, но он уже позади, Ласс прибавляет, и это видно, он начал регулярно забивать. Астемиру, конечно, тяжелее, ведь он находится в тренировочном процессе без игровой практики, участвует только в товарищеских матчах. Тем не менее, он квалифицированный футболист, который добросовестно выполняет свою работу и не теряет мотивацию. Он не дает себе поблажек на занятиях. У него сейчас непростой период, но я уверен, что он справится, станет сильнее и в будущем хорошо проявит себя во взрослом футболе", - цитирует Аксенова ПФК ЦСКА.
Тренер молодежной команды ЦСКА: Гордюшенко не теряет мотивацию. Непростой период, но он справится
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