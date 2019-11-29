» » Мостовой: у Эмери есть уже большой багаж. Скорее всего, Унаи вновь окажется в Испании

Мостовой: у Эмери есть уже большой багаж. Скорее всего, Унаи вновь окажется в Испании

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал увольнение Унаи Эмери с поста главного тренера лондонского "Арсенала".

"Все шло к тому, что Эмери уволят. Сложно сказать, что именно у него не получилось. Можно лишь говорить о том, что результата у него не было, потому что вряд ли кто-то ожидал, что "Арсенал" будет находиться на 8-й строчке.

Какой тренер нужен "Арсеналу"? На этот вопрос не ответит никто, это все относительно и условно. Тот же Эмери в "Спартак" пришел, и тоже ничего не получилось, пришел в "Севилью" — выиграл три Лиги Европы подряд, во Францию переехал, но там одна команда играет, там любого тренера поставить можно.

У Эмери есть уже большой багаж. Скорее всего, Унаи вновь окажется в Испании. Это необязательно будет топ-клуб, ведь за последнее время он заработал прилично. К примеру, Моуриньо говорил, что никогда не будет работать в "Тоттенхэме", однако возглавил его. Опять же, Моуриньо не уходит в команду уровня 8-го, 9-го, 10-го места. Эти тренеры уже заработали себе имя. Пускай возьмет команду 12-го, 13-го, 14-го места и выиграет с ней что-то, но такие тренеры туда не идут, потому что знают, что не выиграют там ничего никогда", - цитирует Мостового Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Мостовой Эмери Спартак Арсенал АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 13 37
...
6 Шеффилд Юнайтед 13 18
7 Бернли 13 18
8 Арсенал 13 18
9 Манчестер Юнайтед 13 17
10 Тоттенхэм 13 17
...
20 Уотфорд 13 8
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 17 39
...
4 Краснодар 17 33
5 Ростов 17 30
6 Спартак 17 22
7 Динамо 17 21
8 Урал 17 20
...
16 Сочи 17 14
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Юнгберг: сделаю все, чтобы вернуть улыбки на лица болельщиков "Арсенала"
Экс-игрок "Арсенала": перед игрой с "Локомотивом" к нам в отель заслали 10 русских топ-моделей 1
Больной лейкемией Михайлович признался, что устал плакать
Левников: временные замены? Не очень приветствовал бы это новшество
Мостовой: у Эмери есть уже большой багаж. Скорее всего, Унаи вновь окажется в Испании
10 полевых игроков "Сочи" заболели ангиной перед матчем с "Оренбургом" 9
"Ливерпуль" лишился Фабиньо из-за травмы до Нового года
Сульшер сравнил возвращение Погба с новым трансфером
Ан. Миранчук - о "Локомотиве": по сравнению с прошлой Лигой чемпионов мы сделали шаг вперед
Головин - о допинговом скандале: читал, что не будем участвовать на Евро-2020, но думаю, все это - неправда
Жардим: Головину следует лучше реализовывать моменты 3
«Арсенал» уволил Эмери. И проводил «тренеришку», как «Спартак» - Карреру
Тренер молодежной команды ЦСКА: Гордюшенко не теряет мотивацию. Непростой период, но он справится
Головин: хотел бы, чтобы как можно больше российских футболистов играло в Европе 1
Малком восстанавливается от травмы в расположении бразильского "Коринтианса" 10
Головин: "Монако" заслуживает быть на 2-м или 3-м месте в чемпионате Франции 8
Павлюченко: Леви сказал мне: "Если бы ты был мой сын, я бы тебе дал по заднице" 2
Головин: "Монако" с "ПСЖ" будет играть на победу. У нас хорошие шансы 2
Головин пожелал удачи Анри, возглавившему "Монреаль Импэкт"
Левандовски стал игроком недели в Лиге чемпионов
Тедеско: никаких изменений в тренерском штабе "Спартака" зимой не будет 3
"Ливерпуль" представил план увеличения вместимости "Энфилда" до 61 тысяч зрителей
Тедеско: считаю, что Шюррле находится в отличной форме 3
Тедеско: не слышал про назначение Вилкова, это не так важно для меня 2
Семак: "Зенит" примерно понимает, как играет "Спартак" при Тедеско 20
Тедеско прокомментировал слова Дзюбы о войне между "Спартаком" и "Зенитом" 17
Уткульбаев и Меньщиков – лучшие тренеры ноября в ФНЛ
"Барселона" может лишиться Дембеле на 3 месяца
Эти еврокубки – крах. ЦСКА даже может установить историческое достижение 3
Владелец "Арсенала" Кронке прокомментировал увольнение Эмери
Все новости