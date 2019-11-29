Бывший игрок ЦСКА и "Ливерпуля" Марк Гонсалес сообщил о завершении своей карьеры.
"Привет, друзья! Я нахожусь на "Энфилде", это особенное место для меня и многих игроков. Поэтому я не мог найти лучшего места и момента, чтобы объявить о завершении своей карьеры. Подробности будут позже, но хочу поблагодарить всех за поддержку в течение этих лет. Огромное спасибо!" — написал Гонсалес в инстаграме.
Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. В составе московского клуба он по два раза выигрывал чемпионат и Кубок России, один раз побеждал в Суперкубке страны.
Sport24.ru
Бывший игрок ЦСКА Марк Гонсалес объявил о завершении карьеры
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»