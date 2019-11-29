Евгений Новиков, агент защитника "Сочи" Михи Мевли, сообщил, что его клиент оказался в числе игроков своего клуба, которые заболели ангиной.
"Миха тоже находится в числе заболевших игроков, уже четвёртый день лежит с температурой. Будет ли он играть с "Оренбургом"? Это будет известно завтра. Но то, что игроки заболели чем-то вроде гриппа, — правда, больше десяти игроков. Все они заболели после игры с "Уфой". Что касается его травмы голеностопа, травму залечили", - цитирует Новикова "Чемпионат".
Агент Мевли: Миха тоже заболел, уже четвёртый день с температурой
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