В «Сочи» - эпидемия, в Москве - дерби, в РПЛ - война. Превью 18-го тура РПЛ

«Крылья Советов» - «Уфа»
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Против ЦСКА Самара держалась уверенно и даже должна была забивать. Не повезло, что в рукаве у вернувшегося на скамейку Божовича не оказалось своего Влашича – одним дальним ударом хорват перечеркнул все усилия соперников. С «Уфой» придётся справляться без Соболева, который создал два главных момента «Крыльев» - он получил жёлтую за симуляцию.
Правда, дела у Евсеева ещё хуже, чем у Самары, которая не победила ни разу за четыре игры. Наставник «Уфы» ещё не побеждал с башкирцами на выезде (да-да, последний гостевой успех был ещё при Семаке), а команда не выигрывала во всех турнирах уже 8 игр подряд.
Судья: Станислав Васильев (Ижевск). В сезоне 2019/20 – 9 матчей – 47 ж.к. – 1 к.к. – 2 назначенных пенальти
Дисквалифицированы: Мияйлович, Соболев, Гацкан - Нет
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +2=1-4 (5:7)
В первом круге: 1:2
Задолженности по зарплате всё-таки дают о себе знать, потому что «Ростов» не побеждает четыре игры. Правда, для этого есть и другие причины – с «Динамо» было спорное судейство, а в южном дерби команда сломалась на компенсированное время и пропустила два из-за травмы Глебова и вынужденного появления третьего центрального защитника. Сам хавбек, кстати, на прошлой неделе получил перелом - и выбыл уже на долгий срок.
В любом случае «Ростову», если он планирует претендовать на что-нибудь ещё, надо срочно набирать очки – дончане уже пятые. Тем более с «Уралом» должно быть попроще – Екатеринбург сам не может победить с октябрьского «Тамбова».
Ничья со «Спартаком» за хороший результат не считается – это фирменная фишка Парфёнова и работает она только с одной командой лиги.
Судья: Алексей Сухой (Люберцы). В сезоне 2019/20 – 7 матчей – 25 ж.к. – 1 к.к.
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +10=6-3 (25:16)
В первом круге: 2:2
«Ахмат» - «Рубин»
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Если Грозному и дальше будет так же фартить с арбитрами, как это было в прошлом туре с «Оренбургом», «Ахмат» и Шалимов станут бороться не за выживание, а за еврокубки, но пока чеченская команда в зоне стыковых матчей. Совсем рядышком (1 очко), но в зоне уже прямого вылета «Рубин».
Уже ходят слухи об увольнении Шаронова, потому что Казань с каждым туром выглядит всё бледнее (за 12 матчей во всех турнирах всего 1 победа). Вряд ли кто-нибудь сможет выжимать из этого состава слишком много, но нынешние результаты - абсолютный провал. Соседей по таблице ждёт ключевая игра. При нынешней плотности одно поражение может серьёзно осложнить задачу выживания.
Судья: Игорь Панин (Дмитров). В сезоне 2019/20 – 4 матча – 16 ж.к. – 2 к.к. – 2 назначенных пенальти
Дисквалифицированы: Нет - Нет
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +7=9-9 (23:30)
В первом круге: 0:1
«Сочи» - «Оренбург»
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
В грядущем туре встречаются, как называют эти команды некоторые болельщики, два фарм-клуба «Зенита». Нам и так было бы о чём поговорить, потому что ходят слухи, что Федотов зимой отправится в «Сочи», а президент «Оренбурга» как-то не очень активно это опровергает. Но подъехала действительно неприятная новость.
10 полевых игроков «Сочи» заболели ангиной. Среди них - Антон Заболотный, Никита Бурмистров, Ибрагим Цаллагов и Алексей Померко. Как играть Роману Березовскому, который только-только подхватил последнюю команду чемпионата – большая загадка. Сам тренер надеется на чудо.
И оно, похоже, произошло. Президент «Оренбурга» заявил, что готов пойти на перенос встречи. Но что скажет РПЛ?
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). В сезоне 2019/20 – 9 матчей – 52 ж.к. – 1 к.к. – 1 назначенный пенальти
Дисквалифицированы: Нет - Аюпов
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +0=1-0 (1:1)
В первом круге: 1:1
«Локомотив» - «Динамо»
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Вообще-то хорошая вывеска, но она, увы, пройдет незамеченной из-за «Зенита» и «Спартака» (про них, кстати, не переживайте - обязательно поговорим отдельно). «Локомотив» отрезками достойно рубился в Лиге чемпионов, но поскользнулся в самый ответственный момент – проиграл «Байеру» дома. Теперь «железнодорожникам» не на что беречь силы: надо бросаться в погоню за Петербургом, тем более серия без побед уже прервана.
Но будет это непросто, потому что Новиков пока заменяет Хохлова в «Динамо» здорово. Он был признан лучшим тренером ноября по версии «Матч Премьер» - на его счету с бело-голубыми три победы и две ничьи.
Судья: Сергей Карасев (Москва). В сезоне 2019/20 – 10 матчей – 40 ж.к. – 10 назначенных пенальти
Дисквалифицированы: Нет - Шиманьски
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +16=15-14 (95:72)
В первом круге: 2:1
«Зенит» - «Спартак»
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Фанаты «Спартака» достают питерского лидера Артема Дзюбу в сборной, из-за чего срывает крышу не только у Артема (сказал, что команду ждёт «война»), но и всего футбольного руководства - какая ещё затравка вам нужна для противостояния двух главных городов страны? Может быть, новый харизматичный тренер красно-белых, которого приятно слушать, и боеспособный «Спартак»? Футбольному богу для нас ничего не жалко.
Центральная игра тура будет освещена нами отдельно, потому что всё безумие последних недель в два абзаца не уместишь. Главное - несмотря на разницу в таблице, «Спартак» в этот раз едет в Петербург не в качестве мальчиков для битья. По крайней мере, так кажется сейчас.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров). В сезоне 2019/20 – 11 матчей – 58 ж.к. – 6 к.к. – 6 назначенных пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +19=14-18 (83:75)
В первом круге: 1:0
«Краснодар» - «Тамбов»
Понедельник, 19:30. Матч Премьер
Понедельник, 19:30. Матч Премьер
Сергей Первушин улетел в стратосферу на багаже Григоряна: иначе непонятно, как объяснить такие результаты с тренером, о котором раньше мы ничего не слышали. «Тамбов» уже не в зоне прямого вылета, а только в стыках – уже по итогам этой встречи он может упорхнуть на безопасное расстояние (по нынешней плотности один балл - считай, уже отрыв).
А уж как при Первушине стал разрывать нападающий Обухов, у которого теперь 4 гола и 2 результативные передачи за 8 игр... К которому на помощь возвращается раскрывшийся Мелкадзе.
«Краснодару» будет весьма непросто удержать победную поступить с таким соперником, тем более после «Базеля». «Локомотиву» в прошлом туре это удалось лишь за счёт Крыховяка. Найдется ли у «быков» свой тащер?
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). В сезоне 2019/20 – 11 матчей – 63 ж.к. – 4 к.к. – 4 назначенных пенальти
Дисквалифицированы: Мартынович - Нет
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +1=0-0 (2:0)
В первом круге: 2:0
ЦСКА - «Арсенал»
Понедельник, 19:30. Матч ТВ
Понедельник, 19:30. Матч ТВ
Поскольку «Арсенал» уже давно никакой грозой авторитетов не является, сложно предположить, что Тула сумеет навязать борьбу ЦСКА, если хозяева будут в порядке. «Спартак» Тедеско оказался не готов к низкому блоку «пушкарей», но и ЦСКА может испортить себе же планы – при преимуществе в домашних играх Лиге Европы «армейцы» страдали из-за плохой реализации.
Да и против «Крыльев» не сказать, что выходило очень складно. «Армейцы» здорово разбегаются, но стопорятся перед последним ключевым решением. Гончаренко пока не придумал, что с этим делать.
Судья: Николай Волошин (Смоленск). В сезоне 2019/20 – 10 матчей – 36 ж.к. – 2 к.к. – 1 назначенный пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +7=0-2 (21:6)
В первом круге: 2:1