Как сообщает Sport24, зарплата Малкома составляет 4 миллиона евро в год плюс бонусы. Поскольку игрок лишь дважды выходил на поле в составе "Зенита", бонусы за первую часть сезона клуб платить не будет.
Напомним, что нападающий перешёл в "Зенит" из "Барселоны" летом 2019-го за 40 млн евро.
На данный момент игрок восстанавливается после травмы в Бразилии.
Источник: "Зенит" не заплатит Малкому бонусы за первую часть сезона
По информации журналистов, бразильский нападающий не получит бонусы за первую часть этого сезона
Фото: getty images
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»